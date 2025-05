Motorista capota carro novo por beijar namorada ao dirigir

Um jovem motorista provocou um acidente inusitado na madrugada deste sábado (24) na Estrada da Graciosa, na divisa entre Pinhais e Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O rapaz perdeu o controle do veículo e capotou após se distrair beijando a namorada enquanto dirigia.