Pai e filho são assassinados a tiros

Dois homens foram mortos a tiros na noite deste sábado (24), na Rua Aracá, no bairro Moreninha II, em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, as vítimas seriam pai e filho, mas os detalhes ainda estão sendo apurados pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.