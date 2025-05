Casal invade Fontana di Trevi para dançar e é multado em Roma

O ato rendeu aos italianos Simona Boccuti e Valentino Valentini uma multa de 450 euros (cerca de R$ 2.500) por violar as regras de preservação do local.

Em uma cena que remete ao clássico filme A Doce Vida (1960), de Federico Fellini, um casal de recém-casados invadiu a Fontana di Trevi, em Roma, na madrugada do último dia 11, para dançar no monumento histórico.

Em entrevista ao jornal La Repubblica, o casal justificou a ação como uma "loucura de amor", inspirada pela icônica cena do filme em que a atriz Anita Ekberg entra na fonte. No entanto, as autoridades romanas não ficaram impressionadas com o romantismo: a Fontana di Trevi é protegida por leis rígidas que proíbem o acesso de banhistas ou qualquer atividade que possa danificar o patrimônio histórico.

A prefeitura de Roma tem intensificado a fiscalização após vários casos de turistas e moradores tentarem reproduzir a famosa cena cinematográfica. Em 2023, um homem foi detido por nadar na fonte após consumir bebidas alcoólicas.

O vídeo do casal dançando circulou nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns elogiaram o gesto "poético", outros criticaram a falta de respeito com o patrimônio cultural.