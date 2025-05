Briga por mulher termina com homem morto

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na madrugada deste sábado (24), um homem de 32 anos foi morto a facadas após uma discussão motivada por ciúmes em Nova Hartz, no Vale do Sinos.

As circunstâncias exatas do caso ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, mas testemunhas relatam que a discussão teria começado dentro do estabelecimento e escalado para violência. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A polícia foi acionada e está investigando o caso para identificar e prender o responsável pelo crime. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de frequentadores do local devem auxiliar nas investigações.

O Vale do Sinos já registrou outros casos de violência associados a conflitos em bares e boates, reacendendo o debate sobre segurança em ambientes de entretenimento noturno.