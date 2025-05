VÍDEO: Câmera corporal de policial muda rumo de investigação

Um caso de violência policial está ganhando destaque após a Defensoria Pública de São Paulo contestar a versão apresentada por policiais militares sobre a morte de Gabriel Ferreira Messias da Silva, de 19 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O jovem foi baleado em novembro de 2024 no bairro Vila Silvia, zona leste da capital paulista, e morreu após ser atingido por um tiro disparado por um dos agentes.