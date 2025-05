Três filhas tentam matar a mãe após ela desligar o wi-fi da casa

Três irmãs menores de idade tentaram matar a própria mãe. Usando uma faca, elas atacaram a mãe porque ela tinha desligado o wi-fi da casa da família. As irmãs, de 14, 15 e 17 anos, foram detidas no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com investigações, uma das filhas planejou o ataque e, com ajuda das outras duas, partiu para a agressão. A mãe sofreu ferimentos, mas conseguiu fugir e pedir socorro.