Mulher mata homem com facada no peito após briga por drogas

Um homem foi morto com uma facada no peito por uma mulher após uma briga por drogas e bebidas. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (23).

Felipe Gonçalves, de 37 anos, foi morto por Clarice Rodrigues Martins, de 26 anos, que foi presa em flagrante. Ela alega que reagiu a uma tentativa de estupro.