Dupla é presa após roubo no Jardim Esplanada em SJC

Dois homens foram presos na manhã deste sábado (24) após cometerem um roubo na Avenida Anchieta, no bairro Jardim Esplanada, em São José dos Campos. A ação foi realizada por Policiais Militares por volta das 5h.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela região quando foi abordada por uma vítima que relatou ter sido assaltada momentos antes por dois criminosos. A dupla, que alegava estar armada, teria feito ameaças e subtraído o celular, carteira, cartões e documentos pessoais da vítima.

