Mãe é morta a facadas após deixar filhinha, de 5 anos, na creche

Uma jovem mãe foi morta a facadas após deixar a filha, de 5 anos, na creche. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (24), em Curitiba (PR).

Pamela Daniele Gomes, de 26 anos, foi morta a facadas no meio da rua. Segundo testemunhas, Pamela foi morta por duas mulheres, acompanhadas por um homem.

