Idoso morre em motel após noite de amor com mulher casada

Após noite de sexo, com uma mulher casada, um idoso de 78 anos morreu dentro de um quarto de motel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Também casado, o homem teria sofrido um mal súbito depois da noite de relações sexuais com uma amiga da família. O caso aconteceu no último dia 15, em Anápolis (GO).