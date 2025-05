Mãe paga R$ 7.000 para homem matar filha por 'mau comportamento'

Uma mãe pagou o equivalente a R$ 7.100 para um homem matar a sua filha, de 12 anos, após a garota apresentar "mau comportamento".

O caso macabro aconteceu em Tcheliabinsk, na Rússia. A mãe, de 46 anos, irritada com as constantes discussões, convidou um amigo da família para matar a adolescente.