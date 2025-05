Adeus, Lucca: 'Te amo, meu anjo', diz mãe após morte de bebê

"Que Deus te receba de braços abertos, filho, a mãe te ama, meu anjo".

Em uma mensagem emocionante, Yasmin Siqueira despediu-se do filho Lucca Pereira de Siqueira, que nasceu e morreu nesta última sexta-feira (23), no Vale do Paraíba. O corpo do bebê foi sepultado neste sábado, às 10h, no cemitério Jardim da Paz, em Jacareí. O caso comoveu a cidade.

Nas redes sociais, dezenas de pessoas buscaram consolar a mãe, que passa pela dor da perda do filho bebê.