Menino autista morre após levar picada de cobra

O caso aconteceu na cidade de Equador, no Rio Grande do Norte. A criança, que era autista e não-verbal, não conseguiu relatar o ocorrido aos familiares, apenas mostrou o pé inchado.

Inicialmente, Ítalo foi levado ao hospital de Equador, onde recebeu alta com a orientação de realizar um raio-x. No entanto, no dia seguinte, passou a apresentar febre e fortes dores.

Diante da piora, a família o encaminhou a um hospital em Santa Luzia, na Paraíba, onde a picada foi finalmente diagnosticada. Mesmo com o atendimento, o menino não resistiu, com o quadro agravado pela demora no tratamento adequado.

Segundo os familiares, a cobra foi encontrada escondida sob um sofá da residência. A Prefeitura de Equador emitiu nota lamentando a morte da criança e prestando solidariedade aos familiares e amigos.