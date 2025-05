Homem em lua de mel morre afogado ao lado de amigo na praia

Dois turistas morreram afogados na tarde de quarta-feira (21) após entrarem no mar na Praia do Iporanga, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As vítimas foram identificadas como Júlio Augusto, de 25 anos, e Jean Almeida, de 30, ambos moradores de Apiaí, no interior paulista.