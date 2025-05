Após ser atacada por genro que matou a filha, idosa também morre

Segundo a Polícia Civil, Juliana havia registrado um boletim de ocorrência no dia 16 de maio e, horas depois, obteve uma medida protetiva de urgência contra o agressor. O casal havia encerrado um relacionamento de oito meses no dia 12, data em que começaram as ameaças.

No dia do crime, Ederson teria ido até a residência de Juliana, no centro de Três Coroas, de motocicleta. No local estavam, além de Juliana e Zilma, a filha de cinco anos da vítima. A criança não ficou ferida e está sob cuidados do Conselho Tutelar.