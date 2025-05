Idosa é assaltada e abusada por homem que conheceu no Facebook

Uma idosa de 62 anos foi abusada sexualmente e assaltada, dentro de sua própria residência.

O caso aconteceu em Cuiabá e ela foi socorrida pela filha e pelo genro após ser encontrada desacordada e sem roupas.