Ex-médico queimou a mãe viva, diz polícia; idosa tinha 94 anos

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que o ex-médico Lauro Estevão Vaz será julgado por júri popular pela morte da própria mãe.

Zely Alves Curvo, de 94 anos, morreu carbonizada em incêndio provocado pelo filho no apartamento onde moravam, em maio de 2024. Lauro responderá por feminicídio contra pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.