Se ralou no skate, pegou infecção e amputou as duas pernas

Joseph Bressan, de 10 anos teve as duas pernas amputadas após contrair uma infecção generalizada causada por um acidente de skate.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em 2023, quando ele tinha 8 anos e foi na cidade de Pato Branco (PR), interior do Paraná