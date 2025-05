Mulher é morta a facadas pela cunhada na frente da filha

Mãe morre na frente da filha de 8 anos, após ataque com faca.

Uma mulher de 37 anos foi assassinada a facadas pela ex-cunhada na noite desta quinta-feira (22), em Mococa, região metropolitana de Ribeirão Preto. Cleide Paula da Silva morreu na frente da filha de 8 anos na rua Paschoal Ranieri Mazilli. A suspeita, Jéssica Carolina Souza, de 31 anos, fugiu após cometer o crime.

