Corpo encontrado carbonizado há 6 meses é de jovem que sumiu

A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado carbonizado dentro de um veículo às margens de uma rodovia em Sorocaba pertence a Michele Pedroso Gavioli, de 26 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A jovem havia desaparecido em Itu no mês de novembro do ano passado. O namorado da vítima está preso como principal suspeito do crime.