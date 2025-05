Chegou em casa, não tinha janta e deu pedrada na esposa

Um homem foi detido por violência doméstica após agredir a esposa com uma pedrada em Várzea Paulista. O motivo da agressão teria sido o fato da mulher não ter preparado o jantar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o suspeito sentado na parte externa da residência.