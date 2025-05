Passou a noite jogando no celular e foi esfaqueado pela esposa

Uma discussão por celular terminou em tragédia.

Um homem de 29 anos foi esfaqueado pela companheira, de 38 anos, na madrugada de terça-feira (20), durante uma briga doméstica na Vila Edna, em Guarujá, no litoral paulista.

