Taubaté: texto visa liberar rodeios; prática foi proibida em 2009

Foi apresentado nessa sexta-feira (23) um projeto que prevê a liberação de rodeios em Taubaté - a prática está proibida na cidade há 16 anos. A proposta foi protocolada pelo vereador Bilili de Angelis (PP), que é empresário do ramo agrícola.

Segundo a proposta, seriam liberados os "rodeios de animais e provas equestres", que incluiriam atividades como montarias em touros, provas equestres cronometradas, cavalgada, hipismo, provas de marcha e rodeios em cavalos. A única proibição seria às provas de vaquejada - nesse tipo de prova, vaqueiros montados tentam derrubar um boi.