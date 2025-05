Após captar R$ 19 mi, startup de SJC demite 130 funcionários

A startup brasileira Psyche Aerospace, sediada em São José dos Campos, encerrou sua divisão de drones agrícolas em 16 de maio de 2025, resultando na demissão de 130 funcionários. A empresa havia captado R$ 19 milhões para desenvolver o Harpia P-71, que prometia ser o maior drone de pulverização agrícola do mundo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Harpia P-71, com capacidade nominal de 250 kg, era movido por etanol e baterias elétricas, podendo transportar até 400 quilos de defensivos agrícolas. Apesar de cartas de intenção assinadas para pulverizar 500 mil hectares, a empresa enfrentou dificuldades para atrair novos investidores e clientes.