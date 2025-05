Taubaté vai ampliar a terceirização de médicos na rede municipal

Segundo dados do Portal da Transparência, a Prefeitura conta hoje com 49 médicos (são 139 cargos, no total), 185 médicos especialistas (são 280 cargos, no total) e 21 médicos PSF (são 30 cargos, no total). Ou seja, de 449 cargos existentes, 255 estão preenchidos.

Terceirização.

Atualmente, cinco unidades de saúde de Taubaté contam com médicos terceirizados: o HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) San Marino e Santa Helena, o PSM (Pronto Socorro Municipal) e o PA (Pronto Atendimento) do Cecap.

Nesse caso, no entanto, toda a gestão é feita por uma OS, que faz a administração da unidade e disponibiliza médicos e outros profissionais.