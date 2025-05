No Vale, Alckmin diz que custo de vida cai e cobra queda no juro

Em visita ao Vale do Paraíba, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o custo de vida deve começar a cair com a safra recorde deste ano, após estabilidade no clima, e cobrou redução da taxa básica de juros, que subiu para 14,75% em maio, maior patamar em quase 20 anos.

Alckmin cumpriu agenda em Pindamonhangaba na tarde desta sexta-feira (23), em anúncio de investimentos da fábrica da Novelis, líder global em laminação e reciclagem de alumínio.