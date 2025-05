PM vai salvar criança engasgada, mas encontra bebê reborn

A Polícia Militar foi acionada para atender, inicialmente, um bebê em situação de engasgo no Jardim Guanabara, em Goiânia (GO). A equipe, ao chegar no local, percebeu que a criança se tratava de um bebê reborn, identificado com o nome ‘Ravi’.

Segundo a PM, durante uma análise no boneco, foi notado marcas incomuns na região íntima do boneco, levantando suspeitas sobre um possível abuso.

Os pais, diagnosticados com deficiência intelectual leve, foram orientados a procurar o estabelecimento de origem para “substituição ou avaliação técnica do produto”. O caso foi comunicado a órgãos competentes sobre uma avaliação psicológica dos pais de ‘Ravi’.