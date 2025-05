Homem ameaça ex-mulher dentro de ônibus em São José

Uma cena de tensão foi registrada nesta sexta-feira (23) em um ônibus da linha 303 (Colonial/Vale Sul Shopping) em São José dos Campos. Segundo relatos de passageiros, uma mulher foi perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro durante o trajeto.

O caso ocorreu por volta do meio-dia, quando a vítima embarcou no ponto em frente à Faculdade Anhanguera, no Jardim Morumbi. Testemunhas relataram que o ex-companheiro seguia o coletivo em um Audi preto, buzinando e fazendo ameaças de morte contra a mulher, que chorava e tremia de medo dentro do ônibus lotado.