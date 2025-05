Homem agride três mulheres e tenta suicídio em Guaratinguetá

Um homem de 37 anos foi preso na noite de quinta-feira (22) no Jardim Santa Luzia, em Guaratinguetá, após agredir sua companheira e duas mulheres na rua. Segundo o boletim de ocorrência, após as agressões, o indivíduo tentou cometer suicídio com um corte no pescoço.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h15 após relatos de agressão na Rua Adélino José Gonçalves de Carvalho. No local, encontraram duas vítimas - mãe e filha - que afirmaram ter sido atacadas sem motivo pelo suspeito. As mulheres indicaram a casa do agressor, onde os policiais encontraram sua companheira escondida, que relatou ter sofrido violência doméstica motivada por ciúmes e embriaguez.