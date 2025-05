Artista plástico realiza exposição de arte em Taubaté

O artista plástico taubateano Felipe Rezende, conhecido como IFI, realiza a inauguração de uma galeria itinerante com obras inéditas, oficinas e intervenções ao vivo. A programação acontece de 30 de maio a 29 de junho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O 'IFILAB Open Studio' ocupa o Ombú Plaza Mall (Avenida da Saudade, 150 - Centro) com uma programação intensa e gratuita, reunindo exposição de obras inéditas, oficinas de arte urbana, exibições audiovisuais, performances ao vivo e venda de peças autorais. O espaço será aberto de quinta a domingo, das 14h às 22h.