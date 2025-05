Ubatuba tem dia de caos com ruas interditadas e escola alagada

Em Caraguatatuba, apesar do acumulado de 126 mm no mesmo período, não houve registro de ocorrências. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo válido até as 23h desta sexta-feira, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a até 100 mm ao longo do dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos, transbordamentos e até interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil estadual reforça a recomendação para que moradores fiquem atentos aos comunicados oficiais e adotem medidas de precaução, sobretudo em áreas de risco. Alertas via SMS foram enviados à população das regiões afetadas.