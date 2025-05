Após operação, Jonas se recupera na UTI: 'Jojô tá bem', diz Kelly

Com esta mensagem, repleta de carinho, esperança e otimismo, a apresentadora Kelly Maria atualizou o estado de saúde do marido, o apresentador, músico, influenciador digital e ator Jonas Almeida, 45 anos, de São José dos Campos, que foi submetido, nesta quinta-feira, a uma operação para a retirada de um tumor no pulmão.

"Estamos na UTI, mas graças a Deus Jojô está bem! Na verdade, assim que saiu do centro cirúrgico já viemos pra cá. Daquele jeitinho dele de sempre! Alegre, brincando com todo mundo, fazendo piadinhas com ele mesmo e querendo saber das crianças! Rs E gente, fala a verdade?! Até na UTI esse homem é lindoooooooo".

Nessa quinta-feira (22), Jonas foi operado no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para a retirada de cerca de 20% do pulmão. Segundo a esposa, Jonas foi operado pelo cirurgião Alexandre de Oliveira, especializado em cirurgia torácica e câncer no pulmão. “Acabou. Jojô está bem! Tô indo ficar com ele agora. Esse é o anjo da nossa vida, dr. Alexandre. Obrigada por tudo”, postou Kelly sobre a cirurgia, na noite de quinta.

Ao revelar o câncer de pulmão, que foi descoberto no estágio inicial, Jonas disse que também começará o tratamento com quimioterapia, o que eleva a chance de cura.