Bolsa esposa: Justiça agenda para junho a audiência do processo

A Justiça agendou para o dia 24 de junho a audiência de instrução, debates e julgamento do processo do caso que ficou conhecido como 'bolsa esposa', que tem como réus por improbidade administrativa o ex-prefeito de São José dos Campos Carlinhos Almeida (PT) e 14 ex-funcionários comissionados da Prefeitura.

A audiência faz parte da fase final do processo, que se arrasta desde novembro de 2018. Nesse dia, o Ministério Público e os réus poderão produzir provas, como depoimentos das partes e de testemunhas.