Fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado morre aos 81 anos

Morreu nesta sexta-feira (23) o brasileiro Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo. Ele enfrentava problemas decorrentes de uma malária que adquiriu nos anos 1990, segundo um amigo próximo. O artista tinha 81 anos e vivia em Paris, na França.

Nascido em Aimorés, Minas Gerais, em 1944, Salgado formou-se em economia antes de descobrir sua verdadeira vocação: a fotografia. Ao longo de mais de quatro décadas, percorreu mais de 120 países registrando, com sensibilidade única, a condição humana, o trabalho, os deslocamentos forçados e a relação entre o homem e a natureza.