Adeus, Claudio! Trabalhador morre esmagado na região

O próprio condutor relatou à Polícia Civil que havia alertado Cláudio para sair de trás do veículo antes de acionar a ignição. No entanto, ao ligar o trator, o equipamento se deslocou repentinamente para trás. O impacto foi presenciado por outros funcionários, que acionaram imediatamente o socorro. Uma unidade do SAMU e o helicóptero Águia da Polícia Militar foram mobilizados, mas o óbito foi constatado no local pelo médico da equipe de resgate.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cláudio auxiliava na operação de carregamento de vigas de concreto quando foi atingido por um trator que se movimentou em marcha à ré, após ser ligado com a engrenagem engatada. O veículo, conduzido por Alexandre Aparecido de Assis, inspetor de qualidade da empresa, prensou a vítima contra uma pilha de vigas empilhadas.

Um grave acidente de trabalho resultou na morte de um funcionário da empresa Premovale Pré-Fabricados, na manhã de quinta-feira (22), em Caçapava. A vítima, identificada como Cláudio José de Souza, de 55 anos, foi prensada por um trator durante operação de movimentação de cargas no pátio da fábrica, localizada na Estrada Municipal Nossa Senhora Aparecida, no bairro Paiol.

A área foi preservada para o trabalho da perícia, que contou com a presença do perito Heider, do fotógrafo Renato e do investigador Roni Paiva, que colheu depoimentos de testemunhas. A Delegacia de Caçapava instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e aguarda laudos periciais.

Em nota oficial, a Premovale lamentou o ocorrido, classificando o episódio como um fato sem precedentes em seus mais de 30 anos de história. A empresa afirmou que está prestando total apoio à família da vítima e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

“A Premovale sempre pautou suas atividades pelos mais elevados padrões de segurança e qualidade, contando com uma equipe técnica capacitada, incluindo profissionais especializados em segurança do trabalho”, diz o comunicado.