Após a retirada de tumor, Jonas Almeida vai fazer quimioterapia

“É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também", disse Jonas no vídeo, ao revelar o diagnóstico da doença.

Maligno.

Em entrevista à revista Caras Brasil, sobre o caso do apresentador, o médico e oncologista Wesley Pereira Andrade explicou o diagnóstico de câncer de Jonas Almeida. “É um dos tipos de câncer mais comuns no mundo, com cerca de 2,3 milhões de casos por ano”.

“O câncer de pulmão é um tumor maligno que se origina nos tecidos pulmonares, geralmente nas células que revestem os brônquios ou os alvéolos. Ele ocorre quando essas células passam a se multiplicar de forma descontrolada. Caracteriza-se, infelizmente, por ainda ser diagnosticado de forma tardia, o que está correlacionado com alta mortalidade. No entanto, quando diagnosticado precocemente, possui alto potencial de cura”, afirmou o especialista.