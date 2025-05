Duas pessoas ficam feridas em acidente na SP-50, em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No local, a ocorrência envolveu um automóvel e uma motocicleta. Foi socorrido um homem de 42 anos, que apresentava ferimento corto-contuso na mão direita e contusão no membro inferior direito.

Também foi socorrida uma mulher de 42 anos, com ferimento lacero-contuso no membro inferior direito. Ambas as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José dos Campos.

Até o momento, não há informações adicionais sobre o estado de saúde das vítimas.