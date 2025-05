Mulher sumida volta para casa e diz que 'precisava de um tempo'

"Precisava de um tempo".

Após quatro dias desaparecida, Marcilene Martins Rodrigues Dias, 36 anos, retornou para casa na noite de quarta-feira (21), dizendo que "precisava de um tempo".

O caso aconteceu em Campo Grande (MS). Ela desapareceu no dia 17. Segundo a família, Marcilene voltou para casa e preferiu não dizer onde esteve no período em que esteve fora.