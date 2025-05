VÍDEO: Mãe é presa após incitar filho de 15 anos a agredir garota

Uma mulher foi presa nesta semana após incentivar o próprio filho, de 15 anos, a agredir uma adolescente de 17 anos. O caso aconteceu na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu quando a mãe, alegando "defender" o filho de supostas ofensas, o encorajou a cometer a agressão.