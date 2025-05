22 mil litros de etanol de caminhão tombado atingem rio no Vale

O combustível que vazou de caminhão-tanque que tombou na rodovia Carvalho Pinto atingiu um afluente do Rio Paraíba, de acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). O acidente aconteceu na quinta-feira (22) no trecho de Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em nota, a Cetesb confirmou que 22 mil litros do combustível vazado (etanol) atingiu o canteiro central da via e depois o sistema de drenagem de águas pluviais da rodovia, o qual deságua em uma área de charco. Na sequência, o produto atingiu um córrego secundário, sem denominação, afluente do Rio Paraíba do Sul.