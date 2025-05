Alckmin vem ao Vale anunciar investimentos em fábrica de alumínio

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), visita a fábrica da Novelis, em Pindamonhangaba, na tarde desta sexta-feira (23). A agenda marca a inauguração de uma nova etapa do pacote de investimentos de R$ 450 milhões anunciado pela empresa em 2022.

Durante a cerimônia, serão apresentadas as melhorias feitas na unidade, que é considerada o maior Complexo Integrado de Laminação e Reciclagem de Alumínio do mundo.