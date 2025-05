Após suposta ofensa, menino é agredido por adulto no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A mãe de uma criança de 10 anos acusou um homem de 43 anos de ter agredido o filho dela com um tapa na região da orelha e do pescoço, deixando uma marca visível no local, além de dores no ouvido do menino.

A mãe do menino apresentou um vídeo de câmeras de segurança do local que registrou a agressão sofrida pela criança, além de ter tirado fotos das marcas das lesões. As imagens foram anexadas ao boletim de ocorrência.

De acordo com o registro policial, o caso se iniciou com brincadeiras das crianças moradoras do condomínio, que a princípio estavam xingando verbalmente umas as outras, inclusive com palavras depreciativas e de cunho preconceituoso.

Ainda de acordo com o BO, o menino agredido teria xingado a filha do investigado de “puta e gorda”, quando o homem foi tirar satisfação e acabou desferindo um tapa no rosto da criança.