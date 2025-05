VÍDEO: Cão da raça Pitbull invade colégio e ataca seis crianças

Um cachorro da raça Pitbull invadiu um colégio e atacou seis crianças na zona oeste do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (22). O caso aconteceu na Escola Municipal Liberdade, no bairro Santa Cruz, e foi registrado em vídeo, que mostrou o momento de desespero e correria após o ataque.

Segundo testemunhas, no momento do ataque, as crianças se desesperaram e tentaram fugir do cachorro. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as seis crianças foram atendidas na UPA João 23. Todas sofreram ferimentos leves e foram liberadas.