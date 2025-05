Briga em família termina com irmão preso e outro ferido no Vale

Uma briga entre irmãos terminou com um homem de 27 anos ferido e o irmão de 34 anos preso pela Polícia Militar, por lesão corporal, desobediência, ameaça e violência doméstica. O caso aconteceu em Guaratinguetá, no bairro Pingo de Ouro, na noite dessa quinta-feira (22).

A Polícia Militar foi acionada para ocorrência de desentendimento familiar entre irmãos. No local, os policiais encontraram a vítima, de 27 anos, relatando que havia sido agredida pelo irmão, de 34 anos, que ainda estava dentro da residência.