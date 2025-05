‘Acabou. Jojô está bem’, diz Kelly Maria após cirurgia de Jonas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na noite dessa quinta-feira (22), a apresentadora Kelly Maria publicou uma foto ao lado do médico que operou o marido e também apresentador Jonas Almeida, 45 anos, após o diagnóstico de câncer do pulmão. Ela disse que a operação foi um sucesso e que Jonas estava bem.

Ela publicou uma foto ao lado do médico que atendeu Jonas, o cirurgião Alexandre de Oliveira, especializado em cirurgia torácica e câncer no pulmão.

Duas horas antes, na companhia da cunhada, Kelly divulgou uma foto rezando em capela para a recuperação de Jonas, que foi operado no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

“Jô ainda está no centro cirúrgico. Obrigada por todas as orações. A gente sente esse amor daqui”, escreveu ela em publicação na noite de quinta. Antes, no período da tarde, ela havia registrado o momento em que Jonas era levado para a cirurgia de retirada de um tumor no pulmão.

Fé na cura.