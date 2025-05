Cocanha em Caraguá é selecionada para prêmio da ONU Turismo

Caso um dos representantes brasileiros vença, o destino integrará a rede de melhores vilas turísticas eleitas pela ONU Turismo, atualmente com 254 membros. O vencedor terá o reconhecimento da organização materializado pelo selo de boas práticas.

“Ser indicado é um fortalecimento do turismo de base comunitária. A Cocanha é uma associação dos pescadores que atua na preservação. Temos ali a maior fazenda de mexilhão do estado de São Paulo e eles se organizaram para receber o turista”, disse Bianca Colepicolo, secretária de Turismo de Caraguatatuba e especialista em Desenvolvimento do Turismo.

“É um turismo de base comunitária de verdade, o que é uma pauta importante para o Brasil, porque é raro ter, de fato, uma comunidade assumindo o protagonismo do turismo. Na Cocanha, a associação resolveu trabalhar com turismo e eles entenderam que isso valoriza as tradições”, afirmou.