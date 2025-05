Dise prende 3 e apreende 2 kg de drogas na zona sul de São José

Policiais civis da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de São José dos Campos prenderam três suspeitos e apreenderam dois quilos de drogas em investigação sobre o tráfico na região sul de São José.

Após levantamento de informações, os policiais monitoraram traficantes no Conjunto Habitacional Elmano Veloso, na zona sul, e identificaram dois suspeitos responsáveis pelo abastecimento e venda no local, nessa quinta-feira (22). Após monitoramento, abordaram um deles, que portava oito pinos de cocaína.