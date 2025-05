Carro cai em rio e idoso morre; criança é resgatada

Um acidente trágico na manhã desta segunda-feira (19) deixou um idoso morto e duas pessoas feridas após um veículo despencar no Rio Acari, na Zona Norte do Rio. O carro, que levava três ocupantes, perdeu o controle e caiu nas águas.

Edivaldo Afonso dos Santos, de 75 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já uma idosa de 71 anos e uma criança de 9 anos foram resgatadas com vida por um gari que trabalhava nas proximidades, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, para atendimento médico.