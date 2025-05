VÍDEO: Macaca-prego vira atração ao passear livremente pelas ruas

Dandara, uma macaca-prego domesticada, chamou atenção ao ser filmada caminhando tranquilamente pelas ruas de Monte Alegre, no Pará, na última segunda-feira (19). As imagens, capturadas por câmeras de segurança, mostram o animal atravessando a rua com naturalidade e fazendo uma parada em frente a uma residência.

Conhecida na cidade, Dandara é cuidada por uma família local, mas vive em liberdade, podendo circular pela região quando deseja. O vídeo, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, mostra a habilidade do animal em se locomover pelo ambiente urbano, despertando curiosidade e simpatia dos moradores.