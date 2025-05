Golden Retriever se enfia inteira na geladeira e viraliza

Margot, uma Golden Retriever, conquistou as redes sociais ao ser flagrada dentro de uma geladeira em um vídeo que viralizou. Nas imagens, a cadela aparece completamente acomodada no eletrodoméstico, com a cabeça apoiada na prateleira, ignorando completamente os chamados da tutora – que até ameaçou colocá-la de castigo.

Com um olhar despretensioso e sem demonstrar qualquer arrependimento, Margot deixou claro que não tinha a menor intenção de sair do local. Nas redes, os usuários não pouparam elogios à audácia da cachorrinha. "Dizem que a audição dos Goldens é três vezes mais potente que a nossa... ou seja, ela ESCOLHEU ignorar", brincou um seguidor.